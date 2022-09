C’est la braderie d’automne samedi à Mons: des réductions et une roue de la fortune

C’est le week-end du client à Mons ces 1er et 2 octobre. Pour l’occasion, les commerçants montois organisent leur braderie d’automne ce samedi.

A l’occasion du week-end du client, les commerçants du centre-ville vous donnent rendez-vous le samedi 1er octobre tout au long de la journée pour leur braderie d’automne. Les boutiques participantes proposeront de belles réductions pour les clients qui viennent faire leur shopping ce samedi.

Roue d’automne

La Gestion Centre-Ville de Mons en profite pour organiser une roue de la fortune. Concrètement, pour tout achat de minimum 20 euros dans un commerce du centre-ville montois, vous recevrez une chance de tourner la route (en montrant un ticket de caisse ou une preuve d’achat). Plus de 2.000 € de cadeaux sont mis en jeu : des goodies, des chèques-cadeaux, un smartphone et même des places pour Disneyland Paris. On retrouve aussi des coffrets-cadeaux avec des repas gastronomiques ou encore des voyages.

A noter que la roue de la fortune se déplacera durant la journée : de 11h à midi dans le piétonnier, de 12h30 à 13h30 près de la gare, de 14h à 15h dans la rue de Nimy, de 15h30 à 16h30 au Marché-aux-Herbes et de 17h à 18h30 à nouveau dans le piétonnier.

Est également prévu : du grimage pour enfants dans le bas du piétonnier de 14h à 18h.

Les commerces qui chouchouteront leurs clients lors du week-end du client sont à retrouver sur le site www.weekendduclient.be.