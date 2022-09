Journée découverte entreprises à Mons-Borinage: voici les sites qui vous accueillent

Envie de découvrir les artisans et les talents de votre région ? C’est ce dimanche que se déroule la traditionnelle journée découverte entreprises. C’est le moment de vous inscrire !

Découvrir les coulisses d’une entreprise, visiter des lieux normalement inaccessibles, comprendre leur fonctionnement, connaître leur histoire ou tout simplement passer un bon moment en famille… Voici tout ce que vous pourrez faire grâce à la journée découverte entreprises. Elle est organisée ce dimanche 2 octobre, de 10 heures à 17 heures.

Plusieurs entreprises de notre région participent. Vous pouvez d’ailleurs vous inscrire en ligne, sur le site www.jde-wallonie.be pour être sur d’avoir les places nécessaires.

La ferme Fairebel de Saint-Ghislain

C’est la ferme bien connue de Cindy Rabaey, installée rue Louis Caty, 172 à Baudour, dans l’entité de Saint-Ghislain.

Dans une ferme à Saint-Ghislain. - DR

Suite à la crise que subit le monde agricole, les agriculteurs belges ont lancé leur propre label : FAIREBEL, une marque solidaire et « équitable » qui permet aux agriculteurs de recevoir une rémunération décente pour une partie de leur travail et de reprendre la place qu’ils méritent au sein de la filière. En 2020, après les producteurs de lait, la société coopérative s’ouvre aux producteurs de fruits et de viande bovine. Ses produits sont vendus à un prix recommandé qui est le résultat d’une juste répartition des profits entre les acteurs, en commençant par le producteur qui est ainsi assuré d’un revenu décent.

Dimanche, vous pourrez vous rendre compte de tout cela, sur place, à Baudour, en visitant les installations de la ferme et le magasin créé juste en face par les agriculteurs saint-ghislainois.

Le domaine du Chant d’Eole à Quévy

Le vignoble est installé sur la Grand’Route à Quévy-le-Grand.

Un vignoble à Quévy - DR

« Nous voulons permettre au plus grand nombre de découvrir notre produit », sourit Serge Ruyssinck, Event manager. « Tant chez les particuliers que les professionnels. Nous nous situons dans un cadre exceptionnel qui ravira les visiteurs en quête de dépaysement et de bouteilles de bulles. D’ailleurs, nous serons en période de vendange, ce qui offre un charme très particulier. »

Le vignoble, déjà récompensé à de multiples reprises, produit uniquement des vins effervescents élaborés selon la méthode traditionnelle. La demande est si forte que le domaine ne cesse de croître, en termes d’infrastructures événementielles comme en exploitation. Dimanche, vous découvrirez les 270.000 pieds de vigne. Profitez d’une visite guidée et d’une dégustation. Vous pourrez également vous installer au restaurant dans les vignes si vous le souhaitez.

Cafés La Colombe à Quaregnon

L’entreprise est installée au 13, rue Docteur Edmond Isaac à Quaregnon.

Un artisan torréfacteur à Quaregnon. - DR

Artisan torréfacteur depuis 1945 dans la région de Mons, la société « les Cafés La Colombe » perpétue un savoir-faire qui s’étire sur quatre générations. Adrien Digraci symbolise cette lignée en régalant les papilles des amateurs de café grâce à des grains judicieusement sélectionnés. Depuis sa création, l’entreprise est restée familiale.

Les visites de l’atelier de torréfaction débuteront à partir de 10 h mais, pour les plus fervents amateurs, l’atelier sera déjà ouvert dès 9 h afin d’y déguster un bon café. Toutes les heures, Adrien et son équipe vont torréfier 60 kg de café devant vous. Les clients qui le souhaitent pourront acheter le café fraîchement torréfié. Il sera possible tout au long de cette journée de profiter du bar à café mais aussi de bières artisanales.

Pour clôturer la journée, vers 18 h, des musiciens seront présents.