Marché des saveurs, animations, soirée dansante: la fête de la pomme se tient à Dour

Le samedi 8 et le dimanche 9 octobre, l’ASBL ARC organise la fête de la pomme à Dour. Diverses animations sont prévues.

Le samedi 8 octobre ainsi que le dimanche 9, la pomme sera mise à l’honneur à Dour. Le rendez-vous est donné à la rue du Général Leman 23b.

Au programme ce jour-là : marché saveurs et terroir, animations, grimages pour les enfants, château gonflable et présence d’animaux de la ferme et balades. Un atelier de création autour de la pomme est organisé pour les enfants dès 15h. En soirée, le samedi 8 octobre, dès 17h, retrouvez l’Happy jour ainsi qu’une soirée dansante années 80.

Le dimanche 9 octobre, dès 11h, un apéro et un cocktail sont organisés. En après-midi, dès 13h, vous pourrez retrouver un thé dansant.

L’affiche. - D.R.

Pour obtenir des renseignements : ASBL ARC -asblarcdour@gmail.com.