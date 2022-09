Pas de patinoire pendant le marché de Noël de Mons mais… une piste de roller!

La Ville de Mons a pris une décision drastique concernant son marché de Noël 2022. À cause de la crise énergétique, il n’y aura pas de patinoire cette année ! La Ville la remplace par une piste de roller !

Avec la crise énergétique importante que nous traversons, de nombreux ménages partent à la recherche de toutes les solutions qui existent pour alléger leurs factures et ainsi maintenir leur niveau de vie. Il en est de même pour la Ville de Mons ! À l’image des citoyens, la Ville cherche aussi à rationaliser ses dépenses énergétiques.

Lors de Mons Coeur en Neige 2021. - Archives E.G.

« À ce titre, le marché de Noël constitue un moment fort pour le commerce à Mons. Le maintien de cette activité malgré la crise est un enjeu majeur pour notre tissu économique. Le collège communal a donc trouvé une solution qui permette à la fois de procéder à des économies importantes sur le plan énergétique et financier, tout en garantissant le maintien d’une activité forte qui permettra de belles retombées pour notre centre-ville et ses commerces », détaille la Ville.

Une piste de roller

C’est ainsi que cette année, la traditionnelle patinoire sera replacée par… une grande piste de roller ! « Vu le contexte de crise énergétique et afin de participer à l’effort collectif, nous estimions avec l’équipe de la Gestion centre-ville qu’il aurait été indécent de ne pas opter pour une alternative à la patinoire. Grâce au concours du concepteur du marché de noël David Jeanmotte, nous allons donc pouvoir offrir une solution à la fois économe, divertissante et démocratique pour toutes les familles », précise le bourgmestre Nicolas Martin. « Concrètement, au lieu d’avoir un tapis de glace, nous aurons un revêtement spécifique pour accueillir des rollers dans une ambiance typiquement américaine. Ce changement n’enlèvera rien à la qualité de notre marché de noël. Au contraire, ce concept lui permettra d’évoluer d’une façon originale et ludique. »

La nouvelle attraction du marché de Noël. - D.R.

La piste, qui se trouvera sur le site des Anciens Abattoirs, sera capable d’accueillir 350 personnes et sera proposée au même tarif que celui de la patinoire : 3,5 € pour les enfants et 5 € pour les adultes. Elle sera accessible de 11h à 21h du samedi 3 décembre 2022 au dimanche 8 janvier 2023.

Déjà engagé

Depuis le début de la mandature communale, le collège communal montois a fortement investi dans les économies d’énergies : plusieurs millions d’euros ont été investis dans les travaux d’amélioration de performances énergétique des bâtiments communaux, de nombreux panneaux photovoltaïques ont été installés, une chaudière biomasse a été décidée, un projet de replacement de la serre communale lancée, détaille la Ville.