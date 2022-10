La secrétaire d’État veut créer un centre pour victimes de violence sexuelle à Mons

La secrétaire d’État à l’Égalité des chances, Sarah Schlitz (Ecolo), plaide pour l’ouverture de quatre nouveaux centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles (CPVS) supplémentaires, en plus des dix déjà prévus par le gouvernement.

La secrétaire d’État annonce ce jeudi qu’elle se rendra au conclave budgétaire 2023-2024 avec la proposition d’ouverture de quatre centres de prise en charge pour les victimes de violences sexuelles, notamment à Mons.

Les CPVS sont des structures de coopération entre un hôpital, le parquet de l’arrondissement judiciaire et les zones de police de ce même arrondissement. Les trois premiers centres ont ouvert leurs portes en 2017. Il existe actuellement un réseau de sept CPVS en Belgique : à Bruxelles, Gand, Liège, Charleroi, Anvers, Roulers et Louvain. Avant l’été 2023, trois nouveaux centres ouvriront à Namur, Genk et Arlon.

Quatre centres supplémentaires

Ces centres permettent une prise en charge pluridisciplinaire (psychologique, médicale, médico-légale, policière…) des victimes de violences sexuelles, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Depuis leur création, les centres ont pu accueillir plus de 6.000 victimes (+ de 1.100 victimes sur les 5 premiers mois de 2022) dont plus de 90 % de filles et femmes, indique Sarah Schlitz.

Les quatre centres supplémentaires demandés devront être situés dans les zones géographiques qui correspondent aux parquets de Mons, du Brabant Wallon, de Hal-Vilvorde et d’Eupen.