La semaine du bien-être animal à Dour: ce week-end, place aux chats!

La commune de Dour organise, du 30 septembre au 9 octobre, en collaboration avec ses partenaires, son premier salon dédié au bien-être de l’animal avec un large panel d’exposants !

De nombreux clubs, refuges et associations seront présents pour défendre et mettre à l’honneur quelques espèces telles que les chiens, chats et poules.

Des démonstrations vous seront également présentées, des expositions félines et canines seront organisées, des opérations de sauvetage de poules seront effectuées, des conférences et des tests de comportements canins seront programmés. Une campagne de stérilisation des chats domestiques sera également mise en place durant tout le mois d’octobre.

Retrouvez la programmation complète de la semaine sur le site internet communal : https ://www.communedour.be/evenements/la-semaine-du-bien-etre-animal

Un programme très chargé vous attend !

Programme de la semaine. - L’affiche D.R.

Exposition féline ce week-end

Samedi 1er et dimanche 2 octobre, de 10h à 18h, exposition féline (+ concours) au Centre sportif Elouges-Dour, rue de la Tournelle, 10 à Elouges. Entrée gratuite.

Détails :

– Ouverture de l’exposition aux visiteurs : 10h-18h.

– Jugements des chats par des juges internationaux de 10h à 14h.

– Vote du public pour le concours de décoration de cage de 10h à 18h le samedi, de 10h à 14h30 le dimanche.

– Présentation des races de 11h à 15h sur le podium les 2 jours.

– Stands d’accessoires pour chats présents les 2 jours.

– Photographe animalier présent les 2 jours.

– Plus de 300 chats chaque jour. Races présentes : Maine Coon, Angora Turc, Bengal, Bleu russe, British shorthair, British longhair, Chartreux, Devon Rex, Kurilian Bobtail, Lykoi, Mau Egyptien, Persan, Ragdoll, Sacré de Birmanie, Scottish (highland) fold, Selkirk Rex, Sibérien, Sphynx, Thai.

Buvette couverte avec petite restauration (pizzas, sandwiches) et places assises de 10h à 18h.