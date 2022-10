Nouveau parking disponible dans le centre de Dour

Le parking de la rue Général Leman à Dour est désormais accessible, après rénovation. 55 places supplémentaires sont donc disponibles.

55 nouvelles places se retrouvent accessibles dans le centre de la commune.

« Si on y ajoute les 30 places du parking de Dour Centre-ville et bientôt les 15 places du parking parc/Decrucq nous atteignons une très belle capacité d’accueil » se réjouit le bourgmestre Carlo Di Antonio sur les réseaux sociaux.

Baptisé

Ce nouveau parking s’appellera « Parking Point du jour ». À noter qu’il dispose de trois places PMR sur pavage lisse ainsi que de places à durée réduite pour les commerces proches.

Un accès piéton vers la cour de l’école primaire et maternelle de l’Athénée (Centre) est également organisé afin de sécuriser le parcours des enfants et décharger la rue des Écoles et la rue Decrucq.

« Les prochains projets dans le centre portent sur la poche de parking près de BNP (ancienne pharmacie) dans la Grand-Rue ainsi que sur un parking place Vandervelde près de l’école St Joseph » précise encore le maïeur.