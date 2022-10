Grève sur le rail ce mercredi: des perturbations prévues à Mons-Borinage

La grève sur le rail est confirmée. Elle se tiendra dès ce mardi 22h jusqu’au lendemain à la même heure. Dans la région de Mons-Borinage, il sera risqué de prendre le train...

« Le front commun syndical des cheminots déplore l’absence de décision concrète de la part du gouvernement sur la conclusion des contrats de service et de performance de la SNCB et d’Infrabel et quant à la définition d’une trajectoire budgétaire permettant de concrétiser les ambitions qu’il a définies », indiquent la CGSP Cheminots, la CSC Transcom et le SLFP Cheminots dans un communiqué commun.

Pour les syndicats, « cet engagement est insuffisant » et aucun signal positif n’est envoyé vers les cheminots, c’est pourquoi la grève de ce mercredi est confirmée.

En raison de la grève annoncée par le front commun syndical des cheminots, la circulation des trains sera fortement perturbée, annonce la SNCB. Un service alternatif de trains sera mis en place dans les provinces où c’est possible, sur base des membres du personnel ayant indiqué qu’ils travailleront.

Toutefois, le réseau ferroviaire sera fermé dans les provinces de Namur et du Luxembourg. Partout ailleurs, seul un quart des trains circuleront, dont 2 trains IC sur 5 et 1 train S/L sur 4. Les trains P ne circuleront quasiment pas.