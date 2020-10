5 ans dont 1 ferme: pas cher payé, déplore Sabrina, braquée dans sa pizzeria à Hornu

Sabrina, victime du braquage de la Pizzeria del Sole à Hornu, est déçue par l’issue du procès de ses agresseurs. La sœur du gérant, menacée d’une arme sur la tête et rouée de coups, n’a pas oublié son agression. Pour elle, les deux braqueurs n’ont pas écopé d’une peine assez lourde. Ils ont été condamnés à cinq ans, dont une année ferme. Nicolas C. et Percy B., qui étaient en détention préventive au moment de la comparution, pourraient demander à être libérés au tiers de leur peine.

