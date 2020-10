Mons-Borinage: le personnel hospitalier lance un appel à la population

Les travailleurs d’Epicura (sites de Baudour, Hornu et Ath) et du CHR MonsHainaut (sites de Saint-Joseph Mons et de Warquignies) ont arboré sur les façades de l’hôpital, ce jeudi matin, une banderole. Afin d’aider les travailleurs des hôpitaux, le personnel, via le SETCa, lance en effet un appel officiel à la population.

