Football: le Covid a secoué les Francs Borains et Benjamin Delacourt

Plus de trois mois après sa reprise des entraînements et le début de sa préparation estivale, le RFB a disputé… trois matches officiels. Les semaines filent et la N1 est gelée, sens dessus dessous et complètement désarticulée par la crise sanitaire et les cas de Covid avérés un peu partout, y compris dans le vestiaire borain où Benjamin Delacourt fut le premier à être atteint du virus.

***** **** ** **** ******** *** ****** ******* **** ** ********** ******* ** ******* *** ** ******* ***** ** ** *** **** ******** ** ***** ** ** ******* ** ***** ** * **** ****** ***** ****** ** *** ***** ** *** ******* ******* ** ***** ** **** ****** ****** **** ******* ******* **** ** ** ******* ***** ** ** *** ** ***** ******** ** **** ** ******* ********** **** *** ****** ************ ** ** ** ******* *** ***** ***** *** ***** ********* **************** ******** ******** ********** ** ********** *********** ********** ******* ***** **** ***** ******** ***** **** ***** **** ** **** ********* *** ******* ***** **** ** ***** ******* ** ** ***** ******* **** *** *********** ********** ****** ** ** ** ** ******** *** ** ** ******** *** ********************* ******** *********** ** *** * *** ** *** ** ****** ** ** ************ ************** ** ******** ** ******** ************ *** ********** ** ** ******* ******* ******* ******** ** ******* **** *** ******** ****** ************* ******** ******* ** ****** ** ************** **** ** ** **** ******* ** ******** ********* ******* ** ***** ********* *** ** ***** ** ***** ** *********** *** *************** *********** ** ****** ** *************** ********** ******* *** ********** ** ***** ******** ************ ***** *********** ******* ** ***** **** ********* ****** **** ***** *** **** ** ****** *** *************** ** ***** ** ************ ** ******** *** ****** ******* ** *********** **** ******* **** *** ****** ** **** ****** ** ********* **** ** ***** **** ** *** ** ****** ****** *** **** ***** ******* **** ****** ** ****************** ******** ** **** ** ******* ********* **** *** ********** ********* ** ***** *** ******* *** ************** ****** ***** *********** *********** ** ***** ** ******************* ** *********** ******** ** ****** ******* ********* ******** **************** *** ****** ******* ************ ** **** ** ******** ** ***** ********* *** *** ********* ** ****** **** ***** ****** ******* ** **** *** ********* ** *********** *** ****** ************* *** *** ****** *** ******* *** ***** ******** ******* ** **** **** ***** ************************* ** ********* *** ********** ****** **** ***** *** ** *** *** *********** *** **** *********** ************* ********** **** ***** ***** ** ****** **** *** ** *************** ******** ******** ********** ************ ******** *** **** *** ****** *** ** ****** ************* ** ******* ** ****** **** *** **** ** ***** *** **** ******** ** ******** *********** ********* ******* ******* ***** ********* ** ****** ** ******* **** ***** ******** ************** *********** ** *********** ********* ** ******************** ** ** **** *** *** ****** ******* Reconversion dans la préparation physique en cours ** ********** *** ****** ********* ** **** ******** ********* **** ****** ******* *********** **** ******** ** ********** ** ** ****** ** ***** ** ***** ** ************* ******* ** ******** ************ **** ** ****** ** ******** *** ** ********* **** ***** ** *********** ** ********** *** *************** ******* ********** ****** ** ***** ********** ** ********* ** ** ****** ******** ** ****** ** **** ** ************ ** ****** ********* ** ** ************ ** ** **** **** ****** *** ******* **** ** ************ ******** *** ** ************* ** ************* ** ********* ******* *** *** ** ***** ** ** ******** **** ******* ********** ***** ***** ** **** **** ************** ** ** ***** ***** ** ** **** ****** ** ******************** ****