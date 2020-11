Quiévrain: ils créent une bière en hommage à leur fille décédée d’un cancer

Pascal et Suzette Tilmant sont gérants de «Ma Bouche Rit», boucherie bien connue à Quiévrain depuis plus de 30 ans. Après avoir perdu leur fille Morgane d’un lymphome il y a 3 ans, le couple voulait rendre un hommage à leur enfant partie beaucoup trop tôt. «Mousse de toi» sera donc vendue partout dans le monde et la moitié des bénéfices récoltés seront reversés à l’hôpital Erasme pour la lutte contre le cancer.

**** **** ** ***** * *** *** ******* ******* ******* ****** ** ****** ******* ** ****** ******* ********** *** ** ***** ** * * **** **** ** ******* **** ******* ********** *********** ****** ********* ** ********** ********** *** ****** ******* *************** ********** ****** **** ** ***** ******* ***** **** ** ******* ****** **** ***** ********* ********** *** **** ** **** ********** ***** ****** ** ****** ***** ******* ********* ******** **** ***** **** ** ****** ******* **** *** ****** ******* ** ******** *** ** **** ************ ****** *** ******* ** ****** *** ******** **** ********* **** ** ***** ********** *** ******* *** ****** ********* *********** ** ** ********** ** ********** ** *********** ********** ** *** ******* ** ********* ****** ********* **** ** ***** ****** ***** *** ********** **** *** ** ***** **** ********* **** ** ************* **** *********** ********* *** *********** ** ************ ****** **** ** *** ***** **** *** ********** ****** ** ******** *** **** * **** ********** ***** ***** **************** ******** ******** ******* *** ********* ** * * ******** ******* ***** ******* ******* *********** ** ** ******** ***** ******** ** ******** ** ** ***** ******** **** *********** **** ** *** ** *************** ******* * **** ******** ** ** ********* **** ******* ******* *** ****** ** ******* ** ****** ** ** ************* ********** *** ** ******** *********** *** ****** **** ** ********* *** *********** ** ******* * ***** ************** ** **** *** **** ** ******** ** ***** ***** ** ************ ******* ** ****** ****** ***** ***** ********** ******* * *** ****** ***** ******** ******** ***** **** *** *** ** ****** **** ****** **** ** ***** ****** *** ******* ******* *** ******** ** ** ********* **** ****** ******* ** *** ******* ** ****** **** *** ******* **** **** **** *********** **** **** ** ************** ****** ******** ** ********* ****** **** ********* ******* ** ****** *** ************ ** ** ******* ********** ****** ******** ** ******** **** * ***** ****** **** *** **** ** ****** *** ********* ******* ***** **** **** *************** ************ ****** ******** *** ****** ******** **** ********** ** ********* ******* ****** *** ****** ****** ********* ** ******** *** ******** ** *** *** ****** ****** ***** ***** ***** ************ ** ** ****** *** ** ***** *********** *** ******* ********** **** *** ***** **** ** ***** ** **** ****** *** **** ********************* ************** ** *********** *** ****** ** **** ** **** *** ********* ** **** ** ** **** ** ***** **** ** ****** ** ** ** ** ***** **** *** ********** **** ** ****** **** ***** ******** *********** ***** ****** ******* ** ******* ************ ** **** ******* ******* ** ******* ** ******** **** ** ****** ********* **** *** ***** ************