Affaire Hakimi-Pauwels: les victimes réagissent après le jugement

Laurent Cascione, sa grand-mère et sa mère veulent aller de l'avant. "C'est du passé". - L.J.

La pilule est difficile à avaler pour certaines victimes de l’affaire Hakimi-Pauwels. La famille Castronovo peine à croire qu’aucun prévenu n’est reconnu coupable dans leur dossier. Mère, père et fille ont été tabassés, séquestrés et volés «par des fantômes armés.» Laurent Cascione, sa grand-mère et sa maman, agressés aussi, espèrent aller de l’avant.