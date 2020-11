Foot (D3): Mathieu Urbain a quitté le staff du Symphorinois

Mathieu, assis entre Pascal Buntinx et Luc Lete, souhaitait lâcher un peu de lest. - E.G.

On les croyait partis pour de nombreuses autres années de collaboration et de complicité. Mais après trois saisons, la belle histoire vient de s’arrêter: Mathieu Urbain ne va plus épauler Pascal Buntinx à la tête des Chiconniers, afin de se recentrer sur la famille. Louable et indiscutable, bien entendu. Son départ n’en reste pas moins un choc pour le club.