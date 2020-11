Mons: la ducasse de Messines 2021 est d’ores et déjà annulée!

La ducasse de Messines devra encore patienter avant de fêter son 400e anniversaire. Déjà annulée en 2020, la ducasse n’aura pas lieu en 2021 non plus en raison de la crise sanitaire. Les organisateurs donnent rendez-vous en 2022 pour «une édition mémorable». Jusque-là, la ducasse n’avait été interrompue qu’à cause des deux guerres mondiales…

