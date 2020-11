L’armée appelée en renfort au home du CPAS de Frameries

05/11 00:00 → 05/11 13:00

Cette nuit et jeudi jusqu'en fin de matinée, des champs de brouillard assez répandus devraient se former au nord du sillon Sambre-et-Meuse principalement. Plus au sud, du brouillard n'est pas exclu, mais il devrait être plus localisé. La visibilité pourra ainsi être réduite en-dessous de 500 m.