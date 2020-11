Une voirie pour les piétons et les cyclistes en plein cœur de Frameries

Le sentier du bosquet Mirland permet d’aller sans encombre du chemin Vert - rue des Chemins à la rue Wauters et à la rue Ferrer - Google Maps

Le sentier qui permet aux piétons et aux cyclistes d’aller, directement et sans être dérangé par les voitures, du chemin Vert – rue des Chemins à la rue Wauters et à la rue Ferrer va bientôt être amélioré. Une enquête publique vient d’être ouverte pour «la création d’une liaison cyclo-piétonne» à cet endroit, au lieu-dit «Bosquet Mirland».