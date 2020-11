Hélène, de Mons, vit son 2e scrutin à New York: elle craint des soulèvements

Même s’il n’y a pas de reconfinement à New York, Hélène reste prudente. - COM

Hélène Drummond, une Montoise expatriée à New York depuis environ 6 ans avec sa famille, vit ses deuxièmes élections présidentielles américaines. Bien qu’elle ne puisse pas voter -elle n’est pas citoyenne américaine – l’écrivaine suit l’actualité de près! «C’est très serré et très tendu. On craint des émeutes…»