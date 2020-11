Crise sanitaire: le nombre de décès augmente, le délai d’attente au crématorium aussi

Étant donné les circonstances actuelles, de nombreuses familles doivent patienter un peu plus longtemps pour rendre hommage à leur défunt. Et seulement 15 personnes sont autorisées au funérarium, crématorium et cimetière. Les pompes funèbres n’en sont pas arrivées au point de la première vague, mais le crématorium de Mons affiche déjà un plus long délai d’attente vu le nombre de décès…

