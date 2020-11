William Guichart tué à Tertre: un an après, aucun procès n’est encore fixé

Cela fait un an jour pour jour, ce vendredi, que William Guichart est décédé sur le parking du Aldi de Tertre. - A.U.

William Guichart est décédé le 6 novembre 2019 sur le parking du Aldi de Tertre après une confrontation avec Logan B., un Dourois de 32 ans bien connu des services de police. Un an plus tard, aucune date n’est encore fixée pour le procès. Les proches de William Guichart veulent savoir quelle suite sera donnée au dossier. Me Frank Discepoli, qui représente les parties civiles, fait le point sur l’affaire.