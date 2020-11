Mons : Nunzia, maman solo de 4 enfants, ferme sa sandwicherie à cause du covid

Après deux ans d’activité, la sandwicherie «La casa di Nunzia» ferme ses portes. La gérante ne vient plus à bout de tous ses frais. Sans aide et sans clients, Nunzia n’a plus d’autre choix. Une décision difficile à prendre pour cette maman solo de quatre enfants âgés de 4 à 15 ans.

** ******** ***** *** ***** ** ********* ****** ** ********** **** ** *************** *** ************ ** ******** *** ** ******* *** ******** ** ***** ****************** *** *** ********** ******* ***** ** ********* ********** ************ ** ************* ** **** **** ******* ** ******* ** *** ******** ********** ****** ***** **** ** **** ***** *** ************* **** ******* ** ****** *** ********* *** *********** ******************* ********* ****** *********** ** **** ** ******** ** ************** ******* **** ****** ** *** ******* *** ****** **** *** ******** ******* ** ********** **** *** **** *** ****** * ****** ** ****** ************ ** * * **** **** ********** * * ** *** ******* *********** ******* ** ***** ** ******* ** *********** **** ********** ******** ******** ** ********** ***** **** ************ ** ******** ************ **************** *** * ***** ********** **** ** ************* **** ** ******* ******* ***** ***** *** ******* *** *** ***** *********** ***** *** ************** * ***** **** ********* ************ ** **** *** ** ***** ***** *** ** ******** ****** ** ***** ** *** ******** ************ ** ***** ********* ** *********** *************** ** ******* ************ ****** ****** ** ******* ** ******** ****** ** ** ***** *********** ******** ** ** ***** ***** *** ***** ** ** ******** **** ***** ****** ** ****** *************** ** ******** ******* ********* ***** ********* ***** ***** *** *** **** ** ******* ** ***** **** ******* ** **** ** ********* ****** ** ******** ** ****** ************ ******** *** ********** ******* **** ********* ** **** ****** ** ********* *** **** ** ************ * ****** ** **** ********** ************* ******** ******* ** ******* ********* * ***** ******** **** ** ************ * ******** ********** ** ******** ******* ********** ** *** ******** ** ****** ******* ** ***** *** ***** ** ********* **** * **** *** ****** **** ********* ********** *************** ** ******* **** ** ** ********************* ************** *** ******** ********* *** ******* **** ** ******** ** ********* ********** ** ******* **** **** ********* ** **** ********* ** ** ***** ****** ****** ******* ** ****** * **** ***** ********** ******* ***** ********* ***** ***** ****** **** ****** ** ********* ****** ************** ****** ******* ** ** ****** ***** *** ** **** **** ***** ** ************** ** **** ** ** ***** *** ** ** **** ***** *** ***** ** ******* ***** *** ************** ************** ****** ***** *** ** ***** ******* *************** ** ** ************ ***** *** **** ***** ********** ** ****** ** ** ****** ** ******** *** *** ********* **** ********** *** ***** ********** ** *** ** *********** ********** ************ ********** ***** ******* *** ********** ** * * *** ******************** ********** ** ***** ** ***** ** ********** ****** ****** **** *** ********* *********** **** ********* ** ************ ***** *** ****** **** *** ******** ***************