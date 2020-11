Dour: des funérailles filmées en direct

C’est un peu le même principe qu’un Facebook Live, sauf que c’est sur une plateforme indépendante et personnalisée pour chaque défunt. Les pompes funèbres Deramaix proposent de filmer les funérailles au crématorium, à l’église et au cimetière. Ce service répond à un besoin créé par les nouvelles mesures en vigueur pour lutter contre la pandémie: seulement 15 personnes sont désormais autorisées au funérarium, crématorium et cimetière. Les funérailles de Pascal Bertiaux, investi dans le Dour Festival et surnommé « Papou », seront retransmises en direct via la plateforme des pompes funèbres ce lundi matin.

