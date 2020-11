Mons: 3 nouveaux commerces arrivent dans le centre, deux se développent

Parmi eux, le magasin Mel oh Cake. - Archives/ COM

Dans le cadre du Fonds d’Impulsion, le collège communal a décidé l’octroi de primes à l’installation, au loyer et à l’achat en faveur de deux commerces bien connus du centre-ville montois: une pâtisserie et une boutique spécialisée en produits à base de CBD. Trois nouveaux magasins bénéficieront également du même soutien et font leur arrivée.