Comment les communes de Mons-Borinage aident-elles leurs clubs?

Fabrice Fourmanoit, échevin des Sports de Saint-Ghislain, rappelle qu’en temps normal, les clubs profitent gratuitement des différentes installations sportives proposées sur la commune. « Avec la crise sanitaire, nous les accompagnons du mieux possible par rapport aux mesures qui tombent. Par exemple, pour les stages, nous intervenons à hauteur de 50 % dans le prix grâce à Action Jeunes. Cette aide ne profite pas directement aux clubs, mais à nos yeux, elle s’avère importante sur le plan social et au niveau de la qualité de l’éducation ».

« À Saint-Ghislain, la politique sportive vise à permettre au plus grand nombre de pratiquer une activité physique dans de bonnes conditions, en fonction d’un panel de disciplines que nous voulons le plus large possible. D’où la gratuité de l’accès aux infrastructures. Nous veillons aussi à ce que les associations proposent des tarifs plafonnés. Enfin, nous adaptons nos interventions au niveau auquel évoluent nos représentants. Un promu, par exemple, bénéficiera d’un investissement plus important pour lui garantir un matériel de qualité et un éclairage répondant aux normes. Le but est de permettre aux clubs de poursuivre leur progression ».

Même genre de démarche à Hensies, comme le détaille Eric Thomas : « La suspension de toutes les activités plonge évidemment les clubs dans le rouge. Nous les avons invités à se manifester s’ils se retrouvent en grandes difficultés. Concrètement, nous n’avons pas augmenté les montants alloués, mais nous aidons ponctuellement, selon les besoins de chacun. Nous avons pour habitude de payer l’eau et l’électricité aux clubs via un subside annuel au prorata du nombre d’équipes engagées. En temps normal aussi, s’ils ont besoin de nouveaux filets pour les goals, ils passent commande et règlent la facture. Ici, avec la crise sanitaire, nous prenons désormais en charge ce genre de dépense ».

À Jurbise, Jacqueline Galant et les membres du collège n’épaulent pas les clubs avec des subsides. « Par contre, nous les aidons au niveau logistique, à l’instar de la nouvelle buvette du FC Vacresse. Nous entretenons aussi régulièrement les terrains, en assurant les tontes, entre autres. Par ailleurs, nous permettons aux clubs de disposer gratuitement de la salle communale, une fois par an, pour l’organisation des soupers. Il s’agit donc d’interventions indirectes, mais elles restent importantes dans la vie des clubs. Par rapport à la crise sanitaire, la commune octroie 500€ aux clubs s’il s’agit de leur activité principale. Et 500€ aussi à ceux qui déplorent des pertes et ont des frais de fonctionnement important ».

Enfin, Karim Mariage, de Colfontaine, rappelle que la commune n’a pas attendu la crise sanitaire pour aider ses clubs. « Les prix de location des salles, chez nous, s’avèrent très démocratiques. La commune prend aussi en charge certains frais de fonctionnement. Exemple, elle règle les notes d’eau, de gaz et d’électricité des deux clubs de foot. Quand le sport avait pu reprendre après la première vague, nous avions laissé tomber trois ou quatre mois de location pour les installations du sentier de Liernes au profit des clubs de basket de karaté. La mesure sera sans doute prolongée dans le temps, vu la situation actuelle. Quant aux aides à proprement parler, elles sont en pourparlers ».