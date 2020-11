Mons: il est violent avec sa compagne mais elle l’aime toujours...

Pandémie de Covid et 2è vague obligent, un prévenu trentenaire a été dispensé de se présenter devant le tribunal correctionnel de Mons, où il devait toutefois répondre de faits graves : une série de scènes de coups à sa compagne à différents moments entre octobre 2014 et le 24 juin 2018. L’homme s’est fait représenter à l’audience par son avocat Me Jérémie Berger.

** ********* ****** ** ********* * *********** *** ********* ** ** ******** ** ***** ********* * **** *** ******* ** ***** **************** ******* ** ******** ******** **** ******** *** ** **** **************** * ******* *** ******** ********** *** ********* ********* ** ********* ********** ** ******* ** ** ******** *** ****** ** ******* * ** **** ****** ** ** *** ****** *** ******* ******* ***** ** ****** ** ********* ******* ** ********* ** ***** ****** ******** * *** ********* ** ******** ** * ********* ** ***** ************ *** ******* ** ****** *** ***** ******** * *** *** ****** *** *** ******** ******** ************** ** ******** *** *** ******** ******* ** ****** ** ***** ** ******* ** ******* ******** ******* *** *** **** *********** **** ********* *** ** ***** ** *** ** ******** ****** ** ******** ******* *** *** ***** ************* ** ******** **** *** ************* **** ***** ** ******** **** ** ******* ** ****** ** ** ******** **************** ** *********** ** ** ******** ** ******** ***** *** ** ******** ******* ** ** ******** ** *** ******** **** ******** ****** ****** *** **** **** ** ***** ********* *** ** ********* *********** * ** ******** ** ** ******************* **** ****** *********** ** ****** ***** *** ***** ********** ** ******* * ****** *** ***** ** ****** ******* ***** ********* ** ** ********* ***** *** *** **** ******* ******* * ******** ** *********** ********* ******* ***** ****** ** *** *********** ** * ****** ** ****** ** ******* **** ********* ** ******* ** **** ** ****** ******* ** ********* ** ** ***** *********** ******** ******* ** ***** ** **** ** *********** ** *********** ** ****** ******* ************** ** ******** **** ***** ******* ***** ** ******** ** ** ***** ************ ****** ****** ********** ******* ** *********** ********* ***** ** ********** ** ********* ** *************** ******** **** ** *****