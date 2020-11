Infrabel va remplacer 16.500 billes de chemin de fer entre Jurbise et Ath

Dès ce samedi, Infrabel débutera des travaux sur la ligne de chemin de fer 90C entre Jurbise et Ath en passant par Cambron et Lens. Plusieurs travaux sont à prévoir sur un délai d’un mois, notamment le renouvellement de 16.500 traverses (billes de chemin de fer). Des passages à niveau renouvelés, de nouvelles bordures de quais, et de nouveaux abris pour les voyageurs seront également installés. La fin du chantier est prévue pour le 11 décembre.

