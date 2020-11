Quiévrain: suite aux rafales de vent, un arbre tombe sur une maison

Durant la nuit de vendredi à samedi, les pompiers ont été appelés à cause d’un arbre qui menaçait une maison à Audregnies. A cause des intempéries, l’arbre est tombé à cheval sur la voirie et la maison. Heureusement, il n’y a pas eu de blessé.

