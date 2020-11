Un pasteur montois présente le quotidien de sa famille de 5 enfants sur TF1

Emmanuelle, la maman, Lifa, le papa, et leurs enfants:Noémie, Sam, Liza, Tom et Sarah. - TF1

Ils sont 7 à la maison, ils sont chrétiens et ils passent à la télé! La famille Bombele participe à l’émission «Familles nombreuses, la vie en XXL» diffusée en semaine, à 17h10 sur TF1. On y suit leur quotidien ainsi que celui d’autres familles nombreuses. Les spectateurs avertis auront reconnu une partie du paysage montois à l’écran. Et pour cause: l’église où prêche le papa pasteur se situe au MICX. Les parents, Emmanuelle et Lifa, reviennent sur cette belle aventure télévisuelle.