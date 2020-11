Boussu: le couple et le fils de 20 ans cultivaient du cannabis

A cause d’une vente de voiture qui a mal tourné. - Photo d’illustration - Getty Images

Ils sont trois à répondre devant le tribunal correctionnel de Mons, de culture et de trafic de cannabis. La mère et le père l’attestent: leur grand garçon d’à peine 20 ans n’y est pour rien. Le trafic a été démantelé le 18 avril 2018, dans une maison des quartiers champêtres entre Boussu et Hornu…