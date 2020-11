Basket: Spencer et Lambot à la manœuvre pour Mons-Hainaut

Les Renards se sont serré les coudes pour engranger cette première victoire de la saison en championnat. Pour arriver à leurs fins, ils ont pu s’appuyer sur quatre joueurs à plus de dix points. Lambot et Spencer (10 rebonds) ont été les plus réguliers et les plus performants du groupe de Bosnic.

Mons-Hainaut 65 Leuven Bears 59 Q.T. : 13-19, 18-12, 16-15, 18-13 Mons : 22/48 à 2 pts, 3/15, 12 lfs sur 19, 39 rbds, 16 ass, 17 fp. Smith 0+11, LAMBOT 4+8, BARNES 8+3, SPENCER 10+4, DURHAM 6+2, Cage 0+0, Mintogo, Mortant 0+0, Jean-Philippe, Van Caeneghem 3+2, Giancaterino, PENAVA 0+4 Louvain : 13/34 à 2 pts, 8/24 à 3 pts, 9 lfs sur 13, 41 rbds, 10 ass, 18 fp. Fauconnier 0+0, HEATH 2+8, KOTRULJA 3+0, T.Nunes, Haynes 0+7, DELALIEUX 8+10, D’ESPALLIER 3+2, Vanderhaegen 5+0, STITH 4+1, Fifolt 6+0, Bucimi, R.Nunes

Les joueurs d’Eddy Casteels ont vite mis énormément d’intensité dans ce match. On a tout de suite pu se rendre compte que les Bears avaient les crocs. Fidèle à ses (bonnes) habitudes, le coach louvaniste ne pardonnait aucune erreur défensive de ses protégés. Dès l’entame, le meneur Joshua Heath était prié de faire banquette et il n’a pas été le seul. « En première période, nous avons dû batailler ferme pour revenir à hauteur de nos adversaires. Cette rencontre est restée serrée jusqu’à deux minutes de la fin car nous avons dû composer avec une bonne équipe de Louvain », avouait Vedran Bosnic, content de la victoire et satisfait de ce qu’il avait vu. « Ce succès fait du bien d’un point de vue collectif mais aussi pour le moral. On n’a jamais baissé les bras. C’est quelque chose sur lequel on travaille et on a réussi à le faire contre Louvain. Les choses s’emboîtent petit à petit. Je suis persuadé qu’avec le temps, on n’arrêtera pas de s’améliorer. »

Envie, réussite et pression défensive : les ingrédients du succès

En zone avant, Barnes (5/11) et Smith (4/13) ont mis du temps avant d’être au-devant de la scène. L’ailier montois a fait le nécessaire pour sortir son équipe de l’impasse à la faveur d’un 2+1 alors que les équipes étaient à égalité (56-56). À retenir aussi, le double-double de Skylar Spencer (14 points, 10 rbds). Comme cela avait été le cas lors de nombreux matches de préparation, le Ricain (29 minutes) a bien tenu sa place. On n’a pas beaucoup vu le pivot Stith (31 minutes), crédité de cinq maigrichonnes unités alors qu’il avait cassé la baraque la saison dernière face aux Renards.

Avec Spencer, Anthony Lambot (12 points, 3 rbds) a, lui aussi, crevé l’écran. Vedran Bosnic savait ce qu’il faisait en le titularisant dans le cinq de départ. L’ancien Louvaniste n’a pas ménagé ses efforts pour sortir son équipe de l’eau. Comme il s’est avéré que cette rencontre allait être indécise jusqu’au bout, il fallait de l’envie, de la réussite et une énorme pression défensive pour déjouer les plans des Louvanistes. Ce que le Montois avait dans ses gènes samedi soir…

CHRISTIAN LAURENT