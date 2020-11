À l’arrêt, les clubs de billard sont sous pression

En février dernier, le Quaregnonnais Raphaël Curon et ses partenaires de l’équipe belge brillaient à l’Euro de billard 8 pool à Malte. Ils avaient décroché une magnifique deuxième place. Ils espéraient remettre ça en février à l’Euro 2021, organisé en Irlande. Mais en raison de la crise sanitaire, la compétition a été annulée. « C’est une petite déception, mais l’annonce n’a pas du tout été une surprise », réagit Raphaël Curon, membre du Super Ball de Quiévrain. « De toute façon, même si l’Euro avait été organisé, je n’aurais pas fait le déplacement. La compétition devait accueillir de nombreux joueurs du monde entier. Ça aurait été trop dangereux d’y participer, d’autant que deux personnes de mon entourage sont à risque. En plus, il aurait fallu jouer avec le masque et rester loin des gens en permanence. Je n’aurais pas pris beaucoup de plaisir. »

Des matches en direct sur FB

Le Quaregnonnais de 44 ans est déjà tourné vers 2022 et l’Euro organisé à Malte. En attendant, il doit prendre son mal en patience. « La situation est un peu difficile à vivre. Les compétitions, lors desquelles je retrouve mes amis, me manquent. Mais dans ces moments compliqués, on se rend compte que le plus important est la famille. Je préfère prendre soin des miens plutôt que d’aller prendre des risques pour jouer une partie de billard. » Raphaël Curon n’a plus qu’une distraction : regarder des matches en direct sur Facebook.

N.E.