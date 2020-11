Mons: les cellules vides se multiplient sur la Grand-Place

Il y a deux semaines, on vous annonçait, malheureusement, la faillite officielle du «Royal» sur la Grand-Place de Mons. À l’heure où tout le secteur l’Horeca vit une situation compliquée, d’autres cellules comme «le Comte de Flandre», «le Saint-Germain», «le Cocoon» et «la Corde» restent vides en attente d’un repreneur. La situation de la Grand-Place devient de plus en plus critique.

