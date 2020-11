Mons se dote de nouvelles parcelles de dispersion des cendres pour ses cimetières

Le cimetière de Jemappes est le premier à avoir bénéficié de cette nouvelle installation plus imposante. - COM

Historiquement, les parcelles de dispersion des cendres étaient des pelouses qui deviennent de plus en plus difficilement reconnaissables avec la démarche zéro-phyto et la végétalisation des allées. Elles nécessitent également un travail d’entretien pouvant nuire au respect de nos défunts. C’est pourquoi elles seront remplacées par des parcelles minéralisées plus identifiables et plus respectueuses.