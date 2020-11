Foot: tout le monde gagnant avec la Dragon’s Academy de la Renaissance Mons

Des formateurs diplômés au plus près des enfants pour décortiquer et montrer les bons gestes techniques de base. - Antoine Cheval

Des formateurs diplômés au plus près des enfants pour décortiquer et montrer les bons gestes techniques de base. - Antoine Cheval

Le projet se trouvait dans les cartons de la Renaissance Mons 44, mais ne devait pas sortir cette année. La crise sanitaire et ses retombées ont cependant amené les responsables montois à avancer le lancement de leur académie.

Depuis le 8 novembre, de nombreux enfants âgés de 8 à 12 ans foulent le terrain synthétique du stade Tondreau les samedis et dimanches en matinée. Ils ne se trouvent pas là en ordre dispersé, sans la moindre surveillance, non. Ils participent aux séances chapeautées par Fred Herpoel, président de la RM 44, et Chris Godry, responsable du centre de formation, dans le cadre de la Dragon’s Academy. « Nous avons remarqué que beaucoup de clubs de la région avaient totalement stoppé leurs activités suite aux dernières mesures », explique Chris Godry. « Or, durant la récente période de congé scolaire, pas mal de parents étaient en demande de solutions pour occuper leurs gamins. Nous avons donc envisagé ces séances spécifiques… un peu plus tôt que prévu. En fait, cela faisait un petit temps que nous avions ce projet d’académie en tête. Et nous comptions seulement le finaliser l’année prochaine. Mais voilà, l’occasion s’est présentée de l’avancer. Et franchement, nous en sommes ravis, vu les résultats ».

La technique de base avant tout

Concrètement, les enfants participent à des ateliers basés sur la technique de base, sous l’œil des formateurs diplômés de la Renaissance. À partir de six inscrits, et jusqu’à dix maximum, un groupe est ouvert. Les catégories U8 et U9 sont réunies. Pareil pour les U10 et U11, ainsi que les U12 et U13. « La séance dure une bonne heure », poursuit Chris Godry. « Compte tenu de l’intensité des exercices, et de l’attention qu’ils requièrent, il est difficile d’en demander plus à des enfants de ces âges-là ». Cela n’empêche pas la qualité du travail. « Nous en voyons certains évoluer très bien et très vite ».

Jusqu’ici, la Dragon’s Academy a attiré jusqu’à 40 jeunes. « Elle est ouverte à tout enfant, affilié ou pas. Cet entraînement supplémentaire va profiter non seulement au joueur, mais aussi à son club d’appartenance. À cet égard, que les dirigeants se rassurent, notre but n’est certainement pas de faire main basse sur leurs meilleurs éléments. De toute façon, pour cette saison et la suivante, nos noyaux affichent déjà complet. Bref, tout le monde devrait en sortir gagnant ». Parents y compris.

F.Mi.