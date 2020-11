Procès en appel de Buizingen: «le procès de la honte», selon les victimes

Ce mardi matin débutait le procès en appel de la catastrophe de Buizingen. C’est dans la Cour de Cassation de Bruxelles qu’avocats, juges, familles et victimes se sont retrouvés, coronavirus oblige. Seulement quelques victimes étaient présentes, plus de 10 ans après la catastrophe. Ce mardi, les parties civiles n’avaient qu’un but: que Infrabel soit à nouveau condamné pour ses manquements.

********** * * ** **** * **** ** **** ****** ****** ***** ** ***** ** *** ******* ** *** **** ******* ******** **************** ** ********* ******* ****** ************* ** *** ********** ******** ******* ****** ** *** **** **** *** **************** ********* ********** ****** ** ***** ******* ** ********* ******** ** **** ** ******** ******* **** **** ***** ****** ********* ** ********** ** *** ****** ******* ** ******* ****** **** ******** * ********** ***** ** ********* *** ******** ********* ******** ********* ** ******* ** ****** ** ** **** ** ********* ** ********** ***** ******** ** ** *********** *** ** ***** ************* *** ********* ****** ****** ** ********** ** ** ********** ** *** ********* ********** ******* ** **** *** ******* ******* ** ******** **** ******** **** ***** ***** ********** **** ************* ******** ** **** *** ***** ********** ************ ********* ** ************ ** ******* ***************** *** ********* ** ******* *** ******* *** ******* ******** **** ******** ** *********** ** ****** ********* ************ **************** *** *** ********** ********* ************* **** ** ******* ************ ******* **** *** ***** ***** ********* ** ******* ********* **** ***** *** *** ** ***** *** ********** ******** ******** *** ******** ** ******* ** ************** ******** ******* ********** *********** ****** ** ***** ** **** *** *** ************* ** ******* ******** *************** *** *** ****** **** *** **** ******* **** **** * ********** ********** **** ** ************ *** ** **** ******** **** ***** ** ******* ****************** ****** ******* *********** ******* ***************** *********** ** **** ************** *********** *********** *** **** ******** ******* *** *** ******* ** ********** ** ***** *** *** *********** ** **** **** ******* ************* ******* ******** ***** ** ****** ** ***** *** ***** ***** ** ****** ******** * ********** ********* ************ **** ********************** ******** ******* ********** *********** ********** ** ******* *** ** ***** **** *************** ** ******** *** ****** ** ***** ******* ** **** ** ** ****** ** ** ****** ** ******** ** ******** ************ *** ******** ********** ******** **************** *** ********* ** ********* ** ********** ** * *** ****** ***** ********** ** ** ****** ********* ** *** ******** ** ******* ** ******************** ****** ******* *********** ** ********* ** ************ ***** *** **** ************ ** **** ** ********* *** ********** *** ** ****** *** ********* *** ************ *** ****** ********* *** ******** *********** ******** *** *** *********** ********** **** **** **** *** ******** ************** *** *** ***** *********** *** *** ******* ********** ************ ** *** ********* ** ***** ** ****** **** *** **** ***** **** **** ** ********** **** ** **** ** ***************** ******* ******* ********** ** ********* ** **** ** **** ************ ** ******* ** ****** SNCB: «La sécurité reste notre priorité.» La SNCB s'est constituée partie civile. Me Kuyper la représentait. - H.W. Intimement liée à Infrabel, la SNCB s’est constituée partie civile dans le procès en appel de Buizingen. Contrairement au gestionnaire de réseau, la SNCB n’a pas interjeté appel du jugement rendu en décembre dernier. Elle a été condamnée à une amende 550.000 euros. ** ****** **** ** ** ********* ******** ** ******* ** ***** ** ********** ********** ** ** ********* ********* *** ******* ** *** ****** *** ******* *** ******** ***** ******* ********** **** ******* *** ******* **** ********** *** *** * ******** ** ** **** *** ***** ** ****************** ************** *********** ************ ** ******* ****** ***** **** ** *** ** ********** *** **** **** *** *********** ** ********* ** ********** ******** ********** *** ****** **** ***** ***** ****************** ****** ******* ******* ******* Patricia Vanden Eynde, sœur d’une victime: «Il nous reste une famille déchirée…» Patricia Vanden Eynde a perdu son frère dans l'accident. - H.W. ******** * ***** *** ****** ******** **** ** *********** ************ ****************** ** ******** *** ******* ** ************* *********** ** **** ***** *** ******* ********** *** * ***** ** **** ** ************** ***************** ******** ** *** ********** *** ** ****** ** *********** ** *************** ** ** ******* ************ **** ** **** ** ** ******** *********** *** **** ****** **** ** ** **** ************** ******* ************** ******* ***** * **** ** ************** **** *** *** ******** **** ******* ** ***************** ************** *** ******* ** ************ ** ******** ***** ****************** ******************* *** *** ************* ****** **************** *** ******* ********* ** *** ********* ** *** *** ************* **** ** ******* **** ******** ** ************* ** ** ******** ***** ***** *** ********* ***** ***** ********** ** ****************** Anita Mahy, survivante: «Ces souvenirs me hantent encore chaque nuit.» Anita Mahy a fondé l'ASBL «Catastrophe Buizingen : plus jamais ça» - H.W. ********** ******* ** ***** ************* ******* ** ******* ** ** ************** ****** ** ******* *** * ******** ** ************* ** ** ******** ***** ***** ** ******** ** **** ** ***** **** ** ********** *** ********** ************** **** ** ***** **** ***** ********** **** ** ** **** ****** ******** ** ******* ** *** ****** ***** ******* ***** *********** *** *************** *** ********* ** ******* ****** ****** ************* **************** ***** ****** ** ***** *** ******* *** **** *********** ** ****** ************ ** ***** ****** **** ***** ***** **** *** ****** ** *** **************** ************** ** ********** ** ************ ** ******* ************ *** ************ *** *** * ************ **** *** ****** ****** ** ***** ** ** **** ** *********** ****************** *** ******* **** ** **** *** ****** *** ***** ** **** *** ****** ** ** **** ***** **** ******* *** ********************** ******* ****** Panayotis Andronikos, père d’une victime: «La sécurité se cultive au jour le jour...» Panayotis Andronikos souligne les manquements d'Infrabel. - H.W. ***** ******* ********* *** ** **** ********* ** **** ** ********* *********** *** **** **** ** *********** ************ ****** ********* ** ***** ****** *** ****** ******* **** ******** *** **** ****** *** *********** ************* *** *********** *** ********** ** *********** *** *********** *** ** *********** ************* **** ** ******* *** ************** ********** ********* * ** ***** ** ******* * ********** **** *** ********* ********* *** ******* ********** ****** ***** ** ******** ** *********** *********** ********** *** ******* **** ****** ****** *** ******* ******* ******** *** **** * ***** *** ** ****** **** ******* ** *************** *********** ***** ** ***** ** ******* *********** ** ********* ** ** ********** ** **** *** ***** ********** ********** ********** ** ******* ** **** ** ***** ** ** ******* ***** ** ********** ** ** ******* ************ ******* **** *************** ***********