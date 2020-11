Football: la famille Amallah a toujours cru en Selim, élu Lion Belge 2020

Selim, lorsqu’il était à Mouscron, avec son papa et son frère, Momo (en rouge). - D.R.

Quelques semaines après avoir inscrit son premier but avec le Maroc, Selim Amallah est devenu le nouveau «Lion belge», soit le meilleur joueur d’origine arabe évoluant en Belgique. Cette récompense, symbolique, atteste, si besoin en est encore, de la nouvelle dimension prise par l’Hautrageois et remplit à nouveau son entourage et tout Mons-Borinage d’une immense fierté.