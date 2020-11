Taxe déchets en hausse à Boussu: «un mauvais signal» en temps de crise, pour le MR

Nous vous en parlions dans une précédente édition. Certains ménages paieront plus cher leur taxe déchets à Boussu en 2021. L’augmentation est plus sensible pour les ménages de deux personnes: elle passe de 117 à 140 euros. Pour les ménages de quatre personnes, il en coûtera 185 euros, au lieu de 174. La nouvelle présidente de la section locale du MR Boussu-Hornu, Clarisse Locoge, a souhaité réagir à cette augmentation. À ses yeux, celle-ci est un très mauvais signal donné à la population en cette période de crise.