Football: la RL Académie-Symphorinoise assure un suivi personnalisé

En marge des centres de formation et autres écoles des jeunes, des académies se créent un peu partout. Souvent rattachées à des clubs, elles se donnent pour mission d’aider les enfants à progresser. Certaines proposent même des séances individuelles…

La TIFP Academy, pour Training Individual Football Player, avait été lancée voici trois ans par Lohan Lamblin. « Au tennis, les entraînements individuels sont monnaie courante. Mais pas au football », explique le passionné. « Cette réalité m’a amené à proposer ce genre de travail, nettement plus indiqué pour assurer la progression des enfants ». La TIFP Academy a fonctionné deux ans sur le synthétique de Mons. Mais au début de la saison 2020-21, l’association a changé de nom et d’implantation. Place désormais à la RL Académie-Symphorinoise. « RL » pour Romain (Mabille), joueur du Rapid en D3 ACFF, et Lohan (Lamblin). « Avec Romain, mon beau-frère, nous avons décidé de relancer le concept », poursuit Lohan. « Il faisait déjà partie du staff de la TIFP en tant que coach. Aujourd’hui, nous voilà associés ».

Quatre plateaux spécifiques

Concrètement, l’académie propose une troisième séance hebdomadaire aux enfants entre U8 et U13. Elle accueille aussi des jeunes qui voudraient s’essayer. « Avec le confinement, les clubs ont dû cesser leurs activités », confie Romain Mabille. « À partir de là, nous avons été pas mal sollicités en vue d’inscriptions ». La RL Académie a donc ceci de particulier qu’à côté des exercices collectifs classiques, elle organise aussi des ateliers individuels. « En fonction des demandes, nous prévoyons des entraînements avec un seul participant, voire deux. Cela permet de se concentrer sur les bases, de répéter les mouvements pour en arriver à des gestes mieux réalisés ».

Le travail est scindé en quatre plateaux spécifiques :

1. psychomotricité, vivacité, explosivité, déplacements avec et sans ballon ;

2. techniques de base, dribbles et conduite de balle ;

3. passes courtes et longues, précision ;

4. appels de balle, positionnement et frappes en vue de la finition.

« Ah, si en équipes d’âge, j’avais pu profiter de ce genre d’ateliers ! »

« Et nous n’oublions pas d’insister autant sur le bon pied que sur le « mauvais ». Avec ce programme, nous constatons une évolution rapide ». Encourageants, les premiers résultats suscitent pourtant une pointe de regret chez Romain : « Ah, si en équipes d’âge, j’avais pu profiter de ce genre d’ateliers, en plus des séances en club… » Mais plutôt que de « freiner » le défenseur, ce constat décuple sa motivation et son engouement. D’ailleurs, depuis une semaine, les associés ont ouvert l’académie aux 14 ans et plus pour du « spécifique attaquants ». « Je m’en occupe pour l’instant », note Lohan. « Mais à terme, il me plairait de confier ce plateau à d’anciens offensifs, aujourd’hui entraîneurs brevetés encore dynamiques pour pouvoir montrer le bon geste à effectuer ».

Les gardiens ne sont pas oubliés. « Nous pensions leur dédier une section un peu plus tard, mais la demande est telle que nous avons avancé l’idée », poursuit Romain. « J’ai proposé à mon équipier Logan Bauvois d’intégrer l’équipe de formateurs ». Le staff a aussi attiré Dalyan Lamblin, frère de Lohan et jeune gardien du Standard, ainsi que deux joueurs de champ de Mouscron, Flavio Papalia et Romain Dupont. Une bonne vingtaine de stagiaires rejoint régulièrement les ateliers qui se tiennent sur le terrain A de la rue Mercier. Et vu les sollicitations, Romain et Lohan envisagent d’organiser des stages lors des vacances scolaires. « Nous y réfléchissons, c’est à l’étude ». En tout cas, leur menu « à la carte » leur ouvre pas mal de perspectives…

F.Mi.

>La première séance collective est offerte ! Il est également possible de bénéficier d’un pack 9+1 gratuite. >Les ateliers se déroulent dans le respect des règles sanitaires liées au COVID-19. Pour l’instant, vu la situation, ils sont regroupés les mercredis. Mais vu la demande, des séances pourraient aussi se tenir les week-ends, libres compte tenu de l’absence de compétitions.

>Pour réserver une séance, contact par message privé sur la page Facebook « RL Académie – Symphorinoise », par mail à l’adresse « rl.academie@hotmail.com » ou par téléphone au 0479/60.89.14.