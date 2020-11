Assemblée des travailleurs Hygea: les collectes seront perturbées ce jeudi

Depuis 7 heures ce matin, les travailleurs Hygea (des sites de Cuesmes, Havré et Manage) sont rassemblés sur le site d’Havré. En cause: une prime promise pour le travail accompli pendant le premier confinement qui ne sera pas distribuée à tout le monde. Les travailleurs réclament plus d’équité de la part de la direction.

** ** ******** *** ****** ****** ** ******* **** **** ******* ********** ******* ** * ****** *** ******* ***** *** *** ************ ********* *** ********* ** ** **** ** ** ********** ************ ********* ** ***** ****** ****** ** * ****** ** *** ********* ** ** ********** **** **** ******** **** ********* *** ********* *************** ******** *** ***** ************* ********* *** ********* **** ********* **** **** **** ** ****** **** ************ ** ** **** *** ******** ** *** ******** ** ****** *** *********** ********** ** **** *** ***** ** ************** ****** *********** ******* ****** *** *** ******** **** ** ******* ************ **** **** ******* ** ********* ********** ** ********** ************** *** ********* ** *** *********** *** ************* **** ******* ********* ********** ******** **** ***** *** ************ ************** *** ********** **** ************* *************** *** ******** ** *****************