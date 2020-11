L’encombrante question des encombrants: le directeur d’Hygea appelle à la vigilance

Fini le temps où on pouvait se contenter de tout balancer sur le trottoir. - MVC

Réclamé à cor et à cri par une partie de la population, le ramassage des encombrants en porte-à-porte, tel qu’il se pratiquait dans le passé, pose bien plus de problèmes techniques et réglementaires qu’on ne l’imagine, fait valoir le directeur de l’Hygea, Jacques De Moortel. Sans parler du coût!