Mons-Borinage: 122 nouveaux cas en 24 h, les hospitalisations en baisse

Ce vendredi, les chiffres Sciensano affichent une plus nette augmentation des nouveaux cas, par rapport aux jours précédents. Dans les 13 communes de notre arrondissement, cela représente 122 cas supplémentaires par rapport à la veille. C’est plus que ce jeudi et ce mercredi, où nous étions passés sous la barre des 100. Par contre, les hospitalisations dans tout le Hainaut continuent leur diminution. Voici le point commune par commune.

***** ** ***** **** ****** ******* ** ******************* ********************** ***** **** ******* ** *** ** **** *** ** ***** *************************** ***** **** ******* ** *** ** **** ******************** *** **** ******* ** *** ** **** ************************* ***** **** ******* ** *** ** **** *********************** *** **** ******* * *** ** **** ************************* *** **** ******* * *** ** **** *********************** *** **** ******* * *** ** **** ******************** *** **** ******* * *** ** **** ******************** ***** **** ******* ** *** ** **** ************************* ***** **** ******* * *** ** **** ********************** *** **** ******* * *** ** **** ************************** *** **** ******* * *** ** **** ****************************** ***** **** ******* ** *** ** **** **** ******** **** ** ** ***** ** ****** ********* ************** *************** ***** ********* **** *** ** ******** ** ***** *************** ******* *** *** ** **** *** ** ****** ** ****** *** ***************** ** ****** **** ** ******* ** ***** **************** **** **** ** ******** ******* ** ** ***** *** ** *******