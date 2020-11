Action symbolique à l’école de Wasmuël après des menaces envers la directrice

Ce vendredi, la directrice et les instituteurs de l’école communale de Wasmuël ont organisé une action symbolique et ont regroupé tous les élèves dans la cour de récréation. Ils ont voulu faire entendre leur mécontentement face au manque de respect de plus en plus récurrent de certains parents. L’un d’eux a notamment insulté et menacé la directrice de l’école mercredi.

