Jurbise: portes et fenêtres cassées, baie vitrée forcée après un cambriolage

Ce mercredi après-midi, la maison d’Aurélien Bouvry a été cambriolée en pleine journée. Le préjudice du vol n’est pas très important. Les dégâts matériels, par contre, sont plus lourds. Les cambrioleurs ont cassé des portes et des fenêtres, et ont retourné toute la maison. Le Jurbisien est en colère et espère que les auteurs des faits seront arrêtés.

******* ** ********* ** ********** **************** ***** ******* ****** ************ ** ********* ******* *********** ** ********* **** ** ********* ********* ******* ** ****** * ***** *********** ********* ***** ************ ** ****** **************** ********** **** ***** ** **** *** **** ***** ** **** ****** *** ****** ** ***** *** ********* ******* ** ************** ******* ** *************** ********** *** ******* ****** ********* *** ** ******** ** ** ******** ** ** ******* ***** ***** ******* ** ** ********* *** ** ****** ****** ******* *** ** ****** ***** ***** ************ ****** **** *********** ******* ** *************** ***************** *************** ** ********* * **** ** **** ** ****** ****** ** *** ********** **** *** ****** ** ********** ********** ****** ** ********** ** *** ******* *** ***** ********** ** **** * ***** ** *********** ** ****** *** ** ** ********** ******** *** ******* ******* ***** *** ******* ** ** ************* **** **** ******* ****** *** *********** ******* ** ********** **** *** ******* *** ******* ************ **** ****** ** ************ ** ****** ***** **** ***** *** *** ******* ** *********** * ****** ********** **** **** *** ** ******** ** ** *************** *** ************ *** **** ** ***** ******** ** *** ********* ***** ** ******* *********** *** **** ********* ***** ****** ** **** * ********** ***** ** **** ***** ******** ***** ** ******* ****** ********* ** *** ********* ***** ********* * ********** ***** **************** *** ******* *** ******* ** ******** ******** ********** ********* **** *********** ******** **** **** ********** *** ** ********** ** **** *** ********* *** ****** ** ** **** ******* ** ** ******* *** ***** ******** ** ***** *********** * ********** ***** ******** **** ***** ********* *** ******** ***** **** ***** ******* ** *** ******* *** ******* ************ ** ****** ** ********* ******** ******** *** **** ************ ******** ** ***** ******** ***** ****** *** ****** ********* ****** *** ********* ***** ** ********* ** ******* ** ********************* ************ ***** ***** ** *** **** ***** ****** ** **** ********* ****** ********** ** ******* ****************** ** ********* ***** ********** ******* ************* *** *** ******** ****** ********** *** ** ******* ********** ******* *** *** ********** ** ******** **** ***** ** ****** ******** **** ****** ************ ** **** *** ********* *** ******* ***** **** ** ******** *** ************* ** ****** ***** ** **** ********* ****** ** ** ******** *************** ********************* **** ****** ********* *********** *** **** **** ******** ***** *** *** ******** ************** ************ *** ******** **** ** **** *** *********************** ** **** ** ****** ** ***** ** ****** ******** ******** ******** *** ** ****** *********** ****** **** ********** ********************* ******** ** *********** *****