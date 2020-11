Volley: saison blanche aussi pour Masnuy et Saint-Ghislain en Promotion

La fédération francophone a fait son choix concernant la suite à donner à la saison. La FVWB, qui gère les séries de Promotion, a pris la même décision que Volley Hainaut et a annoncé une saison blanche.

« Lors du sondage effectué, il est apparu que plus de 70 % des clubs se sont prononcés pour une saison sans montant ni descendant », a détaillé la fédération. « Dès lors, au terme de cette saison 2020-21, il n’y aura ni montant ni descendant. Cette décision difficile nous apparaît la plus équitable sportivement face à la pandémie. »

Deux équipes de Mons-Borinage sont concernées par cette décision : Masnuy et Saint-Ghislain, qui évoluent en Promotion dames. Mais les deux clubs n’ont pas le même avis. Le VCM, de son côté, est satisfait de l’annonce de la FVWB : « Nous faisions partie des clubs qui avaient voté pour une saison blanche », précise Marie-Line Lienard, secrétaire du club jurbisien. « Relancer le championnat avec de l’enjeu en divisant par exemple la série en deux poules n’aurait pas été très équitable. Nous aurions pu nous retrouver dans une poule très relevée et jouer la descente ou, à l’inverse, jouer la montée en nous retrouvant avec des équipes plus faibles. Jouer sans enjeu, nous permettra de préparer la saison prochaine en mettant les jeunes sur le terrain. Même si certaines titulaires sont absentes, nous pourrons quand même disputer les matches sans stress. »

« Pas logique »

Saint-Ghislain, par contre, souhaitait une reprise de la saison avec de l’enjeu. « La fédération dit avoir suivi les clubs mais un petit matricule, qui ne possède qu’une équipe provinciale, avait le même poids qu’une grosse écurie. Ce n’est pas logique », réagit Loïc Van De Pontseele, le coach du DCA. « Pour moi, il aurait été possible de relancer la saison avec de l’enjeu, en organisant un mini-championnat ou en reversant les équipes dans des poules. Mes joueuses espéraient aussi cette option. Elles sont avant tout des compétitrices. Ce sera bien plus difficile de les motiver en sachant que les points ne compteront pas. »

Cette saison blanche pose aussi des questions. « Faudra-t-il payer les arbitres ? La fédération va-t-elle rembourser les cotisations ? Et surtout, Volley Belgium a annoncé qu’il y aurait des montants et descendants en Nationale. Que va faire la FVWB si des équipes francophones descendent en Promotion ? Il y aura des séries à 14 ? » Pour Loïc Van De Pontseele, rien n’est de toute façon acquis. « La FVWB pourrait encore changer d’avis dans les semaines à venir… »

