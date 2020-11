Mons: «On nous refuse de visiter les casernes!», pestent J. Galant et G-L Bouchez

Les libéraux Jacqueline Galant, membre du collège de la zone de secours, et le président du MR Georges-Louis Bouchez n’ont pas eu l’autorisation de visiter les casernes des pompiers, malgré leurs demandes et s’en insurgent: «Le président et son commandant ont-ils des choses à cacher?» De son côté, Eric Thiébaut appelle au soutien des pompiers et ambulanciers en cette période plutôt qu’à la polémique.

Désaccords sur le budget 2021 de la zone

Eric Thiébaut: «L'heure n'est pas à la polémique»