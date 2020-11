Décès du Boussutois Alessandro Galofaro: «Il ne méritait vraiment pas ça!»

Injuste, cruel, tellement foudroyant et inattendu : le décès d’Alessandro Galofaro, 48 ans, survenu samedi, plonge la famille dans une tristesse sans mesure. En plus de ses proches, c’est aussi le RFB, et d’une manière plus générale le football, qui portent le deuil.

Un peu plus d’une semaine après la disparition de son oncle Giuseppe, Alessandro Galofaro, 48 ans depuis le 1er septembre, nous a quittés ce samedi. La nouvelle n’a pas manqué de surprendre, même si le papa de Matilda, Matteo, Manola et Maeli ne se sentait pas au mieux ces derniers jours. « Lui qui avait peur des maladies depuis le décès de nos parents… », explique Franco, le grand frère. « On le trouvait fatigué, moins en forme, moins souriant et moins vif que d’habitude. Une tension faible et des saignements au niveau des gencives l’avaient finalement amené à l’hôpital, où on lui avait diagnostiqué une leucémie aiguë. Après l’opération, des complications étaient apparues. Tout s’est alors enchaîné… »

Tout est allé tellement vite que les proches d’Alessandro n’ont pas eu le temps de se retourner. « C’est arrivé de façon si foudroyante, si soudaine. Lui si joyeux, vrai, sincère et intègre, il ne méritait pas ça. Quelle perte énorme ! La famille, qui comptait tant à ses yeux, est effondrée ».

Alessandro était le petit dernier de six enfants, deux filles et quatre garçons. « C’était mon petit frère, mon petit protégé », poursuit difficilement Franco. « S’il avait un souci ou besoin de quoi que ce soit, c’était mon numéro qu’il composait. Et je me débrouillais toujours pour l’aider. L’inverse était tout aussi vrai, d’ailleurs. Le cœur sur la main, il était aussi très courageux. Pas pour rien s’il faisait partie des piliers au RFB, un club qu’il adorait et pour lequel il se coupait en quatre en tant que bénévole. Alex, en fait, je le voyais comme le plus jeune qui a bâti son empire à la force de ses bras. Quel dévouement pour sa famille ! Il pouvait en être fier ! »

AC-Milan-Barcelone, avec Manola et Franco

Aujourd’hui, il ne reste déjà plus que les souvenirs pour se raccrocher à Alessandro. « Je garde en mémoire un moment magique. Rentré le dimanche d’Espagne, je m’étais arrangé pour assister à AC Milan-Barcelone en Ligue des Champions, prévu le mardi. Nous sommes partis en voiture le lundi, avec Manola. Arrivés à Milan, après une belle journée de shopping, nous avions rejoint San Siro plein à craquer ! Fan de l’AC, Alex n’avait jamais mis les pieds dans un stade à ce point rempli. Une fois le match terminé, nous avions mangé un bout. Puis, Alex m’a demandé où nous allions loger. Je lui ai répondu que nous allions reprendre la route au plus vite. Un peu angoissé, il m’avait parlé durant tout le trajet pour éviter que je m’endorme au volant ». Un très bon souvenir. Parmi tant d’autres…

Une fois encore, la rédaction sportive du journal La Province présente ses plus sincères condoléances aux proches d’Alessandro et à toute la famille du RFB.

