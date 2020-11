Mons: des aménagements de voiries pour tenter de lutter contre les inondations

En 2018, notamment sur Havré et en divers endroits de l’entité, de nombreux citoyens avaient subi des inondations. Mons avait alors demandé au SPW d’enquêter sur deux bassins versants situés à Havré et à Saint-Symphorien. Au vu des résultats de l’enquête, le collège communal montois a décidé de planifier des aménagements de voiries qui permettront de diminuer plus efficacement l’impact des phénomènes pluvieux, notamment dans les zones agricoles.

