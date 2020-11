Quaregnon: des «rubans blancs» sur le marché contre les violences faites aux femmes

Ce lundi matin, sur le marché hebdomadaire, une action de sensibilisation et d’information s’est déroulée dans le cadre de la compagne « Ruban blanc » qui débutera officiellement ce 25 novembre et s’achèvera le jour de la Saint-Nicolas. Cette campagne s’inscrit dans la lutte contre les féminicides et toutes formes de violences faites aux femmes.

