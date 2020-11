Sans papiers, mais pas sans boulot! La vie de clandestin à Mons

Cinq ans déjà que Mohammed a traversé la Méditerranée et s’est installé en Belgique. Il a maintenant un boulot dûment déclaré -avec contrat de travail, cotisations à l’ONSS, précompte, et tout et tout… Sa femme l’a rejoint; leur petit garçon de 16 mois aura bientôt un petit frère ou une petite sœur. Tout va bien, alors? Non. Ils n’ont pas de papiers et l’espoir d’en obtenir un jour est mince. Mais Mohammed s’accroche à son rêve.

*** ****** ** ***** **** ** ********* *********** **** ** ****** ** *********** ******** ** ****** **** **** ****** ** ** **** ** **** **** ****** ***** ** ** **** ************ *** ******** *** ***** *********** *** * ****** ******** ************* **** ********* ****** ******* ******* **** *** ***** ***** ** *** ******* ****** ** *** ************* **** * ***** **** ** *********** ** ** ***** ******** ******* ******** *** ******* *** ******** ***** **** ** ****** ****** ********* ************** ** **** ************* *** *** ******** **** ****** * **** *** **** *** ********* *** *** ******** ** ******** ****** **** **** ******* *** ****** *** ******** ******** ** ***** ** *********** ****** **** ************ ** ******** *** **** ****** ** ********** ********* *** *** *** **** **** ***** *** ********* ** ********** **** **** ***** ******** ******** ** ****** **************** ******************* ******* ************** * ** **** *** ******** ** ****** ** ************ *** ** ****** ********* *** ******* *** *** **** ********** ********** ****** ****** ** ***** ** **** ** **** ** ***** ******** ** ******* ***** *** *** ****** ** **** ******* *** *** ***** ********** ** ********** ****** *** **** ** **** ***** ** ** ********* *** ********* ********* *** ******* ******* **** ** ****** ******************** ******** ** ******** ** ****** ********* ********** *** ** ******** ************ ** ******* ***** ********** **** ** ***** ****** ********** ** ******* ** ****** ** ******* **** ****** ** **** **** **************** ****** **** *** *** ** ******* ** *********** ****** ***** *** *** ********* ****** **** *** ******* ** ********* **** **** ****** ***** ** **** ****************** ****** *********** ******** ******* ** ******* ** ****** ** ***** ******* ***** ******* ******* ** ***** ** ** ********** ** ********* **** ***** ****** **** ** ******** ******** ****** ********* ************ **** ***** ***** ** ******** ******** ****** ** ********* *** ** ***** ** *********** **** ** ************ ** ********** ******* ******** ******* ********* ************* ** ****** *** *** *** ******* *** ********** ***** ********** *** ************ ** *** ******** ** ******* ** ******** ***** ** ****** ******** * **** *** ********** ************** ******* ** ****** *** ** ** **** *** ***** ** ****** ** ******** ****** **** *** ******* *** ** ********* ** ******* ********* ** * ***** *********** **** **** **** ***** ******* ********* ****** ***** ****** *** ****** ****** ****** ** ******* ** ****** ***** ** ***** ** ******* ** ******************* ** ****** *** ******* *********** ** **** **** ** ** ***** **** **** ** ************************* **** ** ****** **** *** *** ********* **** ************* *********** **** **** ******* ******* *************** ** ***** ************ *** * ***** ******** *** ********** ** ****** **** ******* Une loi imprécise ********** ** ******** ** *** **** *** ******** ** ******** *********** ****** ** ****** *** ** ********** ** ********* ********** ** **** *** ************* ****** **** ****** *************** ********************** ******** ** ******** ************ ***** ********* *** ********** ** *************** ** ******* *** **** ** *********** *********** ** ******* *** ********** *** ********** ******* ** ********* ** *** ****** ** ************ *** ************* **************** **** * ***** ******** ********** * ******* *********** ************ ************** ** ************** ** ******** ** ******** **** ***** ********* ** **************** **** ********** ** ***** *** ******* * *** ** ******* ************ ********** ****** *********** ** ***************** ******** ** ******** *************** ******* * *** *** *********** ******* *** ****** ** ******* **************** ** ********** *** *********** *** **** *********** ************* ********************** ** *** ****** *** ***** ** ***** ** ******** ***** ***** *** ********** ********* ***** ** ************* **************** **************** **** ***** ***** *** ***** *** ** **************