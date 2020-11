Mons: ils organisent des parties de jeux de société pour tous de façon virtuelle

Au total, 320 jeux garnissent les étagères de Wendy et Jimmy. - D.R.

Wendy Stouder et son mari Jimmy Hendrickx sont tous deux fans de jeux de société. Ils en possèdent au moins 320. De quoi passer des soirées animées. Mais suite à la pandémie, le couple s’est vu privé de sa passion. Depuis deux semaines, ils ont donc décidé de partager leur passion virtuellement. Et le succès est bel et bien au rendez-vous!